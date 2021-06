BANGKOK: Thailand hat am Donnerstag 39 weitere Todesfälle und 3.886 neue Infizierte binnen 24 Stunden bestätigt. Darunter sind 1.230 Fälle in Haftanstalten. Die Gesamtzahl der Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahre stieg auf 169.348, die der Toten auf 1.146. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April hat es 140.485 Fälle und 1.052 Tote gegeben.

24 Todesfälle waren in Bangkok, je zwei in Nonthaburi und Phuket und je einer in Chonburi, Chaiyaphum, Chiang Rai, Tak, Nakhon Si Thammarat, Bung Kan, Pattani, Samut Sakon, Sa Kaeo, Suphan Buri und Ang Thong. Die 20 Männer und 19 Frauen waren zwischen 36 und 89 Jahre alt. Zwanzig waren Männer und 19 Frauen.

Bangkok verzeichnete 995 neue Fälle, gefolgt von 380 in der Provinz Phetchaburi, 336 in Nonthaburi, 232 in Samut Prakan, 92 in Trang, 76 in Samut Sakhon, 60 in Pathum Thani, 46 in Chonburi, 40 in Chachoengsao und je 31 in Nakhon Pathom und Saraburi.



Laut Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, gibt es in Bangkok 50 aktive Covid-19-Cluster in 33 Bezirken, darunter zwei neue Cluster - das JWS-Bauarbeiterlager im Bezirk Bang Sue und das Unicorn-Bauarbeiterlager in Ratchathewi. Die Provinz Phetchaburi meldet einen neuen Cluster mit 20 Fällen in einer Schuhfabrik im Bezirk Khao Yoi, und in Samut Prakan gab es einen neuen Cluster mit 64 Fällen in einer Aluminiumfabrik im Bezirk Phra Samut Chedi. In Chachoengsao wurde ein neuer Cluster von sechs Fällen in Fabriken für zahnmedizinische Instrumente in den Bezirken Muang und Bang Nam Prieo gemeldet.



Die Komitees für übertragbare Krankheiten in den Provinzen wurden angewiesen, die Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung in Fabriken genau zu überwachen, insbesondere in den Betrieben, die medizinische Hilfsmittel herstellen, die für die Krankheitsbekämpfung wichtig sind, sagte Dr. Taweesilp. „Die Schließung ist keine Lösung. Die Fabriken können ihren Betrieb fortsetzen.“



Für die Provinz Chonburi meldete das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen 46 neue Covid-19-Fälle. Auf die Stadt Chonburi entfielen 20 Infektionen, auf Sri Racha 15, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 4, auf Pan Thong 3 und auf Phanat Nikhom 1. Drei Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der dritten Welle Anfang April hat 4.791 erreicht, die der Todesfälle 28.