BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration meldete am Mittwoch 38 weitere Todesfälle und 3.440 neue Infektionen. Darunter waren 1.087 Fälle in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres erhöhte sich auf 165.462 und die der Toten auf 1.107. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April gab es in Thailand 136.599 Covid-19-Fälle.

Es gab 18 weitere Todesfälle in Bangkok, vier in Samut Prakan, je drei in Chonburi und Pathum Thani, je zwei in Chachoengsao, Nonthaburi und Surat Thani und je einen in Ayutthaya, Roi Et, Ratchaburi und Udon Thani. 23 von ihnen hatten Bluthochdruck und 14 litten an Diabetes. „Acht Patienten starben innerhalb einer Woche nach der Diagnose der Krankheit. Das zeigt, dass sie nicht wussten, dass sie infiziert waren. Sie kamen in die Krankenhäuser, als ihre Symptome bereits ernst waren", sagte Dr. Apisamai Srirangson.

Bangkok verzeichnete mit 680 die meisten neuen Fälle, gefolgt von 466 in Samut Prakan, 449 in Phetchaburi, 176 in Trang, 78 in Samut Sakhon, 62 in Nonthaburi, 39 in Pathum Thani, 34 in Narathiwat, 33 in Ayutthaya und 29 in Chonburi.

Laut Dr. Apisamai gab es 48 aktive Covid-19-Cluster in Bangkok, einschließlich eines neuen - ein Kaufhaus im Lat-Phrao-Gebiet mit 23 Fällen. In der Provinz Samut Prakan gab es 186 neue Fälle auf dem Samrong-Markt, 36 neue Fälle in einer Soßenfabrik, einen neuen Cluster mit 74 Fällen in einer Eisfabrik und 16 neue Fälle in lokalen Märkten und Gemeinden im Bezirk Bang Phli.



Der Cluster von Phetchaburi bei Cal-Comp Electronics (Thailand) hatte 438 neue Fälle. In Trang gab es einen Cluster in einer Handschuhfabrik, der das Virus in mehreren Gemeinden verbreitete. In Samut Sakhon gab es einen neuen Cluster mit 42 neuen Fällen in einer Fabrik für Kinderprodukte im Bezirk Krathum Baen. Narathiwat hatte 28 neue Fälle in Gemeinden des Bezirks Tak Bai, in Ayutthaya gab es einen neuen Cluster von 11 Fällen in einer Firma für medizinische Geräte.

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle ist in der Provinz Chonburi drastisch gefallen, auf den tiefsten Tageswert seit dem 7. April. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 29 Infektionen. Auf Sri Racha entfallen 9, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 8, auf die Stadt Chonburi 6, auf Nong Yai 2 und auf Phanat Nikhom 1. Drei Patienten haben ihren Wohnsitz in einer anderen Provinz. Seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April gab es bisher in der Provinz Chonburi 4.745 Infizierte.