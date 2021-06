BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Dienstag binnen 24 Stunden 38 weitere Covid-Todesfälle und 2.230 neue Infizierte. Von den neuen Fällen wurden 77 in Justizvollzugsanstalten entdeckt, ein drastischer Rückgang der Infektionen in Gefängnissen. Tausende von Insassen in mehr als einem Dutzend Gefängnissen wurden im vergangenen Monat positiv auf Covid-19 getestet. Die Gesamtzahl der Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 162.022 und die der Toten auf 1.069.

CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin sagte während des Briefings, dass 22 der 38 neuen Todesfälle in Bangkok, drei in Nakhon Pathom, je zwei in Samut Prakan, Suphan Buri und Kalasin und je einer in Chiang Rai, Chanthaburi, Chonburi, Pathum Thani, Songkhla, Udon Thani und Ayutthaya zu verzeichnen waren.

In Bangkok wurden 864 neue Fälle registriert, gefolgt von 253 in Samut Prakan (einschließlich eines neuen Clusters von 55 Fällen in einer Tiefkühlkostfabrik im Bezirk Bang Bo), 166 in Phetchaburi, 164 in Trang und 112 in Nonthaburi. Am Montag befanden sich 49.218 Menschen in Krankenhäusern, darunter 1.236 kritisch kranke Patienten und 378 beatmungspflichtige Fälle.

47 neue Covid-19-Fälle meldete das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi am Dienstagmorgen. Auf die Stadt Chonburi entfielen 17 Infektionen, auf Sri Racha 14, auf Pan Thong 6, auf Nong Yai 2 und auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 1. Sieben Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April hat es in der Provinz 4.716 Infizierte und 28 Todesfälle gegeben.