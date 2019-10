Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.19

Oslo (dpa) – Bei einer Konferenz zum Schutz der Meere in Oslo haben Regierungen, Unternehmen und Organisationen insgesamt 370 Maßnahmen angekündigt.



Diese hätten einen Wert von 583 Milliarden norwegischen Kronen (57 Milliarden Euro), sagte die Gastgeberin, Norwegens Außenministerin Ine Eriksen Søreide, am Donnerstag. Die freiwilligen «Commitments» (Verpflichtungen) umfassen die Bereiche Vermüllung der Meere, Maritime Sicherheit, Nachhaltige Fischerei, Nachhaltige Blaue Ökonomie, Klimawandel und den Schutz von maritimen Regionen.

Aus Deutschland war Bundesentwicklungsminister Gerd Müller zur Konferenz «Our Ocean» in Norwegens Hauptstadt gereist. Er kündigte an, Deutschland werde 25 Millionen Euro in den Blue Action Fund zur Ausweitung der Meeresschutzgebiete investieren. Außerdem wolle man weltweit den Bestand an Mangroven um 20 Prozent vergrößern, die vor Überschwemmungen schützen und besonders viel CO2 speichern.