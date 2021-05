NARATHIWAT: In der südthailändischen Provinz sind aus Waffendepots der territorialen Verteidigung 37 AK102-Sturmgewehre verschwunden. Die Polizei vermutet, dass sich die Waffen inzwischen in den Händen von Aufständischen befinden könnten.

Das Verschwinden von 28 AK 102-Waffen wurde am 18. Mai gemeldet. Am Dienstag teilte der Polizeipräsident der Presse mit, dass seine Beamten die Anzahl der Waffen in jedem Depot der Provinz überprüft hätten. Das letzte Update zeigt, dass neun weitere Gewehre fehlen, und zwar in den Bezirken Narathiwat, Su-ngai Kolok, Rue So, Sri Sakhon und Su-ngai Padi. Die Polizei geht davon aus, dass einige der Gewehre von Aufständischen gestohlen worden sein könnten, da diese Art von Waffen von militanten Separatisten bei einer Schießerei am 11. Mai benutzt wurde.