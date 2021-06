36 Covid-Todesfälle und 2.817 neue Infizierte

BANGKOK: Thailand hat am Samstag 36 weitere Todesfälle und 2.817 neue Infektionen binnen 24 Stunden bestätigt. Darunter waren 315 Fälle in Gefängnissen.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 174.796 und die der Toten auf 1.213. Bangkok führt die Liste der neuen Fälle erneut an, gefolgt von 411 in Pathum Thani, 293 in Samut Sakhon, 143 in Samut Prakan und 130 in Phetchaburi.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Samstagmorgen einen weiteren Todesfall und 40 neue Infektionen. Auf die Stadt Chonburi entfielen 26 Fälle, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 5, auf Pan Thong 3, auf Sri Racha 2 sowie auf Ban Bueng, Sattahip und Ko Chan jeweils 1. Ein Patient wurde von einer anderen Provinz zur Behandlung nach Chonburi transportiert. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April stieg auf 4.932 und die der Toten auf 30.

In den letzten 24 Stunden erhielten 90.917 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 90.438 Menschen ihre zweite, womit die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfstoffe auf 4.142.944 stieg.