BANGKOK: Mit 35 Todesfällen bestätigte das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Dienstag einen neuen Tageswert seit dem Ausbruch der Pandemie vor über einem Jahr. Unter den 2.473 neuen Covid-19-Fällen waren 680 Infizierte in Gefängnissen. Damit stieg die Zahl der Fälle auf 113.555 und die der Toten auf 649.

Von den Todesfällen waren 16 in Bangkok, je zwei in Chiang Rai, Songkhla und Samut Prakan, und je einer in Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Sisaket, Rayong, Chonburi, Pathum Thani, Chaiyaphum, Lopburi, Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Chumphon, Saraburi und Surat Thani. Das Alter der Patienten, die dem Virus erlagen, reichte von Neugeborenen bis zu 93 Jahren. Alle Patienten litten Berichten zufolge an chronischen Krankheiten. Bangkok führte erneut die Liste der meisten Fälle mit 873 an, gefolgt von 155 in Nonthaburi, 121 in Samut Prakan und 117 in Pathum Thani.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Dienstagmorgen einen weiteren Todesfall und 33 neue Covid-19-Fälle. Auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya und Sri Racha entfielen jeweils 11 Fälle, auf die Stadt Chonburi 6 sowie auf Sattahip und Phanat Nikhom jeweils 1. Drei Patienten haben ihren Wohnsitz in einer anderen Provinz. Die Gesamtzahl der Fälle seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle beträgt 3.770, die der Toten 15.

In den letzten 24 Stunden erhielten 38.332 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 38.355 ihre zweite Impfung. Dadurch erhöhte sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 2.340.995.