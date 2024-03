Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.24

Premierminister Srettha Thavisin besucht Phayao an einem Montag, einem Tag, an dem Thais traditionell Gelb tragen, um Königstreue und die Verbundenheit mit der kulturellen Tradition des Landes zu zeigen. Foto: The Nation

PHAYAO: Premierminister Srettha Thavisin unterstützt die Pläne zum Bau eines Flughafens in Phayao. Ein Minister kündigte an, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im nächsten Kabinettstreffen besprochen wird. Das Kabinett plant ein mobiles Treffen in der nördlichen Provinz am Dienstag.

Premierminister Srettha Thavisin teilte den Medien am Montag mit, während er mit Kabinettsmitgliedern den vorgeschlagenen Standort für den Flughafen im Bezirk Dok Kham Tai in Phayao besuchte, seine Unterstützung für die Flughafenpläne. „Ich bitte die Menschen in Phayao um Geduld und darauf zu warten, dass der Flughafen kommt“, sagte er. „Der Flughafen befindet sich derzeit in einer Machbarkeitsstudie. Sein Bau ist ein entscheidender Faktor für die Aufwertung einer Provinz der zweiten Klasse zur ersten Klasse. Nach dem Besuch der Provinz habe ich erkannt, dass Phayao ein gutes Potenzial hat, zu einer Provinz der ersten Klasse entwickelt zu werden.“

Die Bedeutung der UVP

Der Premier fügte hinzu, dass seine Regierung das Phayao-Flughafenprojekt sorgfältig prüfen und sicherstellen wird, dass das Geld der Steuerzahler nicht verschwendet wird, sollte das Projekt fortgesetzt werden.

Das Flughafenprojekt wird vom Verkehrsminister Suriya Juangroongruangkit und dem Minister für Landwirtschaft und Genossenschaften, Thamanat Prompow, übernommen. Thamanat teilte den Reportern mit, dass der Gouverneur von Phayao das Flughafenprojekt beim mobilen Kabinettstreffen am Dienstag vorschlagen wird. Wenn das Kabinett das Projekt genehmigt, wird der Gouverneur dann um einen Fonds von 100 Millionen Baht bitten, um eine UVP-Studie durchzuführen.

Ein strategischer Entwicklungsplan

Das Phayao-Flughafenprojekt wurde erstmals vom Department of Airports vorgeschlagen, und die Machbarkeitsstudie begann im März 2021 und wurde im Mai 2022 abgeschlossen.

Die Machbarkeitsstudie schlug vor, dass der Flughafen auf 2.812 Rai (449,92 Hektar) Land, das sich über die Unterbezirke Don Srichum und Ban Tham erstreckt, gebaut wird. Stand April 2022 wurden die geschätzten Baukosten auf 4,42 Milliarden Baht beziffert.

Interessanterweise markiert die geplante Größe des Flughafens auf 449,92 Hektar eine bedeutende Entwicklungsmaßnahme für die Region und könnte bei Fertigstellung die Verkehrsinfrastruktur und die Wirtschaft in Phayao erheblich verbessern.