Entwurf der neuen Verfassung: Zweite Lesung im August

Von: Redaktion DER FARANG | 20.07.21

BANGKOK: Der Gesetzesentwurf der neuen Verfassung soll in zweiter Lesung im nächsten Monat im Parlament debattiert wird, bevor er im September zur Abstimmung gestellt wird.

Laut Paiboon Nititawan, dem Vorsitzenden des Komitees, das den Gesetzesentwurf prüft, wird sich das Gremium am 27. und 30. Juli treffen, um Differenzen und Änderungen zu diskutieren. Das Komitee wird seine Prüfung wahrscheinlich am 7. August abschließen. Danach wird das Parlament den Gesetzentwurf in zweiter Lesung gegen Ende des nächsten Monats beraten. Fünfzehn Tage später wird dann in der dritten und letzten Lesung abgestimmt.

Bevor der Gesetzesentwurf Seiner Majestät dem König vorgelegt wird, können Abgeordnete das Verfassungsgericht bitten, über alle rechtlichen Fragen bezüglich der Änderungen zu entscheiden, insbesondere über den vorgeschlagenen Wechsel von einem Wahlsystem mit einem Wahlgang zu einem mit zwei Wahlgängen.

Paiboon ist zuversichtlich, dass die Änderungen des Wahlsystems das Parlament passieren werden, da es eine überwältigende Unterstützung von der Regierungspartei Palang Pracharath (PPRP), der wichtigsten Oppositionspartei Pheu Thai und der Koalitionspartei der Demokraten gibt. 210 Senatoren haben bereits grundsätzlich der Wahlrechtsreform zugestimmt. Für die Verabschiedung des Gesetzes ist die Unterstützung von mindestens einem Drittel des Senats, also 83 Senatoren, erforderlich.