Written by: Redaktion DER FARANG | 08/05/2019

BANGKOK: Mehr als fünf Wochen nach den Parlamentswahlen billigte die Wahlkommission (EC) am Dienstag 349 Wahlkreiskandidaten der insgesamt 350 Sitze für Direktkandidaten.

Der fehlende Sitz ist für einen Wahlkreis in der Provinz Chiang Mai vorgesehen, in dem in diesem Monat eine Nachwahl stattfinden wird. Der am 24. März siegreiche Kandidat der Partei Pheu Thai wurde wegen Stimmenkaufs disqualifiziert. Von den 349 Parlamentsabgeordneten könnten weitere disqualifiziert werden. Gegenwärtig werden in der EC etwa 40 Fälle untersucht, bei denen es um die Disqualifikation von Abgeordneten und Wahlbetrug geht. Wenn sie für schuldig befunden werden, verlieren die Abgeordneten ihren Status und werden bestraft. Am Donnerstag wird die Kommission die Namen der 150 Abgeordneten von den Parteienlisten bekanntgeben. Eine Petition zur Methode für die Zuweisung der Sitze nach den Parteienlisten ist jedoch noch beim Verfassungsgericht anhängig.