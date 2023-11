BANGKOK: Am Montag, 27. November 2023 strömen die Einwohner von Bangkok wieder in die öffentlichen Parks der „Big Mango“, um das Loy-Krathong-Fest zu feiern. Nachfolgend eine Übersicht aller öffentlichen Parkanlagen in Bangkok, die an Loy Krathong von 05.00 Uhr morgens bis um Mitternacht öffnen:

Lumphini Park in Pathum Wan Chatuchak Park in Chatuchak Wachirabenchathat Park in Chatuchak Phra Nakhon Park in Lat Krabang The Queen's 60th Anniversary Garden Her Majesty the Queen in Lat Krabang Saranrom Park in Phra Nakhon Rommaninat Park in Phra Nakhon Santichaiprakarn Park in Phra Nakhon Thonburirom Park in Thung Khru Seri Thai Park in Bueng Kum Nawamin Phirom Park in Bueng Kum Nong Chok Park in Nong Chok Rat Phirom Park in Nong Chok Benchasiri Park in Khlong Toei Benjakitti Park in Khlong Toei Bueng Krathiam Park in Min Buri Phraya Phirom Park in Min Buri Waree Phirom Park in Khlong Sam Wa Siri Phirom Park in Khlong Sam Wa Park in Commemoration of H.M. the King's 6th Cycle Birthday in Bang Kho Laem Santiphap Park in Ratchathewi Ramintra Sports Park in Bang Khen Rommanee Thung Si Kan Park in Don Mueang Maha Chakri Sirindhorn's 50th Birthday Park in Prawet Wanatham Park in Prawet Thawee Wanarom Park in Thawi Watthana Prannok Interchange Park - Phutthamonthon Sai 4, kreuzt sich mit Phutthamonthon Sai 2 in Thawi Watthana Rama 8 Park, Bangplad Bueng Nam Lat Phrao 71 Park, Latprao Sirindhara Pruksa Pan Park, Bangkok Noi 80th Anniversary Commemoration of the King's Park, Bangkok Noi 80th Anniversary Commemoration of the King's Park, Sathorn 33

Bangkae Phirom Park, Bangkae Thian Talay Prueksa Phirom Park, Bang Khun Thian

Um die Umwelt während des Loy Krathong-Festes zu schützen, bittet die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) die Bevölkerung um ihre Mithilfe:

Wählen Sie umweltfreundliche Materialien: Basteln Sie Ihre Krathong aus natürlichen oder biologisch leicht abbaubaren Materialien, wie z.B. Bananenblättern.

Vermeiden Sie gefährliche Gegenstände: Zünden Sie keine Himmelslaternen, Feuerbälle, Laternen, Nebellampen, Feuerwerkskörper oder Feuerwerkskörper an.

Strenges Verbot in den Parks: Der Verkauf von Krathong, Waren, Lebensmitteln und alkoholischen Getränken innerhalb des Parkgeländes ist strengstens verboten. Zuwiderhandelnde müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Im Jahr 2022 wurden in Bangkok insgesamt 572.602 Krathongs eingesammelt, was einen deutlichen Anstieg von 169.367 Krathongs (42 Prozent) im Vergleich zu 2021 bedeutet:

548.086 Krathongs wurden aus natürlichen Materialien hergestellt, was 95,7 Prozent der Gesamtmenge ausmacht. 24.516 Krathongs waren aus Schaumstoff, was 4,3 Prozent entspricht.

Während die Verwendung biologisch abbaubarer Materialien leicht von 96,5 auf 95,7 Prozent zurückging, stieg die Zahl der Schaumstoff-Krathongs von 3,5 auf 4,3 Prozent.