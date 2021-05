34 Covid-Todesfälle und 4.803 neue Infektionen

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Samstag 34 weitere Todesfälle und 4.803 neue Covid-19-Infizierte, einer der höchsten Tageswerte seit der Coronakrise. Darunter waren 2.702 Fälle in Gefängnissen. Damit erhöhte sich die Zahl der Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres auf 149.599 und die der Toten auf 988.

Bangkok führt die Liste mit 1.054 Fällen an, gefolgt von 215 in Samut Prakan und 186 in Nonthaburi. Die thailändische Hauptstadt führt auch die Liste der Todesopfer mit 21 Toten an, gefolgt von je zwei in Samut Prakan, Chiang Rai und Pathum Thani, je einem in den Provinzen Phetchaburi, Phetchabun, Nonthaburi, Ayutthaya, Ratchaburi, Songkhla und Saraburi.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Samstagmorgen zwei weitere Todesfälle und 80 neue Covid-19-Infizierte. Auf die Stadt Chonburi entfallen 46 Fälle, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 11, auf Pan Thong 8, auf Sri Racha 6, auf Sattahip 4, auf Ban Bueng 3 und auf Ko Chan 1. Ein Patient hat seinen Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April meldete die Provinzverwaltung 24 Todesfälle und 4.517 Infektionen.



In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 96.599 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 60.476 ihre zweite Impfung, womit sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 3.504.125 erhöht.