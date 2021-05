34 Covid-Todesfälle und 3.759 neue Infizierte

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bestätigte am Freitag 34 weitere Covid-Todesfälle und 3.759 neue Infektionen. Darunter waren 1.294 Fälle in 14 Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres erhöhte sich auf 144.976 und die der Toten auf 954.

Bangkok führt die Liste mit 973 Fällen an, gefolgt von 658 in Phetchaburi, 221 in Samut Prakan und 102 in Nonthaburi. Die Hauptstadt führt auch die Liste der Todesopfer mit 24 an - zwei waren Gefangene -, gefolgt von drei in Samut Prakan, zwei in Nakhon Si Thammarat, je einem in Chonburi, Nakhon Ratchasima, Tak, Nakhon Sawan und Roi Et.

Für die Provinz Chonburi hat das örtliche Gesundheitsamt am Freitagmorgen einen weiteren Todesfall und 42 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Auf Sri Racha entfallen 25 Infektionen, auf die Stadt Chonburi 6, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 5 und auf Pan Thong 3. Drei Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April hat es 4.437 Infizierte und 22 Todesfälle gegeben.

In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 104.583 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 33.585 ihre zweite, womit die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 3.347.050 anstieg.