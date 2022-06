Von: Björn Jahner | 15.06.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Auf einer Kabinettssitzung am Dienstag wurde ein Budget von 338,8 Millionen Baht für sechs Tourismusentwicklungsprojekte in den fünf Provinzen an der Andamanenküste – Satun, Trang, Phuket, Phang-nga und Krabi – genehmigt, teilte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana der Presse mit.

Die Projekte sollen mehr in- und ausländische Touristen in die südlichen Provinzen der Westküste locken und Einkommen für die lokalen Gemeinden schaffen.

Die sechs Projekte und das Budget sind:

Rund 80,75 Millionen Baht für den Ausbau des Gesundheitszentrum auf Koh Lipe in Satun, womit der steigenden Zahl von Touristen und Einheimischen Rechnung getragen wird. Das Projekt umfasst die Renovierung des Lipe Subdistrict Health Promotion Hospital und die Beschaffung von medizinischer Ausrüstung. Genau 68,8 Millionen Baht für die Renovierung des Lern- und Erhaltungszentrums für Seekühe und seltene Wassertiere in Trang. Etwa 25,25 Millionen Baht für das Projekt „Phuket Health Sandbox“, das die Einrichtung einer Online-Plattform für Telemedizin und die Einrichtung digitaler Gesundheitsstationen in Phuket umfasst, wo die Menschen grundlegende Gesundheitsuntersuchungen erhalten und online mit Ärzten chatten können. Rund 80 Millionen Baht für den Bau eines Tourismus- und Erholungszentrums in Phang-nga mit einem öffentlichen Park und Laufbahnen. Genau 35 Millionen Baht sind für die Renovierung des Piers von Klong Jilad in Krabi, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Passagierkapazität und dem Bau behindertenfreundlicher Einrichtungen liegt. Rund 49 Mio. Baht für den Ausbau der heißen Quelle Klong Thom in Krabi zu einem vollwertigen Spa und einer Einrichtung zur medizinischen Behandlung mit heißen Quellen, um Touristen anzuziehen und gleichzeitig den natürlichen Zustand der Quelle zu erhalten.

Die thailändische Fremdenverkehrsbehörde schätzt, dass Thailand in der Nebensaison (Mai-September 2022) mindestens 500.000 ausländische Touristen pro Monat empfangen wird, während die Zahl der ausländischen Ankünfte in der Hochsaison (Oktober-Dezember) 1 Million pro Monat übersteigen könnte, fügte Khun Thanakorn hinzu.