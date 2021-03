Von: Redaktion DER FARANG | 01.03.21

BANGKOK: 33 Demonstranten und Polizisten wurden am Sonntagabend während der Pro-Demokratie-Kundgebung vor der Kaserne des 1. Infanterieregiments verletzt. Die Polizei nahm 22 Demonstranten fest.

Die Kundgebung, die von Restart Democracy (Redem) der Gruppe „Freie Jugend“ auf der Vibhavadi-Rangsit Road organisiert worden war, wurde kurz nach Mitternacht abgebrochen. Das Erawan Medical Centre berichtete am Montag, dass 23 Polizisten und 10 Demonstranten mit Verletzungen, die sie bei Zusammenstößen erlitten hatten, behandelt wurden. Ein diensthabender Polizeibeamter starb an einem Herzinfarkt. Der Capt. Wiwat Sinprasert von der Polizeistation Thammasala litt an einer Herzerkrankung.

Die 22 verhafteten Demonstranten sollen nach Angaben von Generalmajor Piya Tawichai, dem stellvertretenden Chef des Metropolitan Police Bureau, wegen Verletzung des Notstandsdekrets und der Beschädigung von öffentlichem Eigentum angeklagt werden.

Die Polizei feuerte mit Gummigeschossen auf Demonstranten und setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, als diese eine Barriere aus leeren Schiffscontainern durchbrachen und versuchten, sich der Kaserne zu nähern, in der Premierminister Prayut Chan-o-cha in einem Sozialhaus der Armee wohnt.

Die Polizei wurde dafür kritisiert, dass sie erneut gewaltsam gegen Demonstranten vorgingen. Premierminister General Prayut sprach in einer Erklärung sein Beileid zum Tod des Polizisten aus und rief die diensthabenden Beamten auf, Geduld zu zeigen, und Demonstranten sollten das Gesetz respektieren.