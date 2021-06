BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Montag binnen 24 Stunden 33 weitere Todesfälle und 2.419 neue Infektionen. Darunter waren 91 Fälle in Gefängnissen.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 179.886, die der Toten auf 1.269. Bangkok führt die Liste der neuen Infizierten mit 943 an, gefolgt von Samut Prakan mit 321, Phetchaburi mit 265 und Trang mit 106.

Für die Provinz Chonburi bestätigte das Gesundheitsamt am Montagmorgen 53 neue Covid-19-Fälle. Auf die Stadt Chonburi entfielen 17, auf Sri Racha 19, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 10, auf Pan Thong 3 sowie auf Phanat Nikhom und Ban Bueng jeweils 2. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April erhöhte sich auf 5.010, die der Todesfälle steht auf 30.

In den letzten 24 Stunden erhielten in Thailand weitere 9,754 Personen die erste Covid-Impfung und 17,837 die zweite, womit sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 4.218.094 erhöhte.