320 Covid-Fälle – neuer Tageswert für Chonburi

BANGKOK/CHONBURI: Die Gesundheitsbehörde der Provinz Chonburi hat am Samstagmorgen mit 320 Covid-19-Fällen einen neuen Tageswert seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April gemeldet, zudem zwei Todesfälle. Infektionen in zwei Arbeitercamps im Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya haben die Zahl der Infizierten in die Höhe schnellen lassen.

Chonburis Gouverneur Phakkhrathon Thianchai hat die Arbeitercamps geschlossen, um das Coronavirus einzudämmen. Die Unterkünfte waren auf der Baustelle des Projektes Supalai Ville Pattaya an der Chaiyaphon Vithi 21 Road in Nongprue.



Von den neuen Fällen entfielen auf Banglamung mit der Stadt Pattaya 113, auf Sri Racha 69, auf Sattahip 57, auf die Stadt Chonburi 55, auf Pan Thong und Ban Bueng jeweils 7, auf Phanat Nikhom 6 und Koh Chan 1. Fünf Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Seit Anfang April hat es in der Provinz Chonburi 7.527 Infizierte und 42 Todesfälle gegeben.



Mit 51 weiteren Todesfällen meldeten die Gesundheitsbehörden am Samstag für Thailand ebenso viele wie beim bisherigen Rekordwert vom 23. Juni. Binnen 24 Stunden gab es 4.161 neue Covid-19-Fälle. Davon waren 72 Infizierte in Gefängnissen.



Seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres gab es 240.452 Infizierte und 1.870 Todesfälle. Seit dem 1. April, dem Beginn der dritten Covid-19-Welle, hatte Thailand 211.589 Infektionen und 1.776 Tote.