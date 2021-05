32 Todesfälle und 3.481 neue Covid-19-Infizierte

BANGKOK: Thailand meldete am Freitag 32 weitere Covid-Tote und 3.481 neue Fälle. Darunter waren 951 Infizierte in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahren erhöhte sich auf 123.066, die Zahl der Toten auf 735.

Von den Todesfällen waren 15 in Bangkok, 6 in Nonthaburi, 2 in Samut Sakhon und jeweils 1 in Nakhon Pathom, Phatthalung, Surin, Yala, Nakhon Ratchasima, Samut Prakan, Roi Et, Phang-nga and Nakhon Si Thammarat. Bangkok führte erneut die Liste der neuen Fälle mit 1.036 an, gefolgt von 457 in Samut Prakan, 163 in Nonthaburi, 162 in Pathum Thani und 127 in Chonburi.

Die indische Doppelmutanten des Covid-19-Virus ist unter infizierten Arbeitern im Camp des Baukonzerns Italian-Thai Development in Bangkoks Stadtteil Lak Si gefunden worden. Das Lager wurde zu einem Cluster, nachdem 1.060 der 1.667 dort lebenden Arbeiter am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet wurden. Von den Infizierten wurden 819 ins Krankenhaus gebracht, während der Rest der Arbeiter in dem abgeriegelten Lager isoliert wurde.

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in der Provinz Chonburi hat sich durch gezielte Tests in Fabriken und Camps von Migranten auf 127 erhöht, dem zweithöchsten Wert in diesem Monat. Das Gesundheitsamt meldete am Freitagmorgen 40 Fälle in der Stadt Chonburi, 52 in Pan Thong, 14 in Sri Racha, 9 im Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya, 5 in Ban Bueng, 3 in Sattahip, 2 in Phanat Nikhom, und 1 in Ko Chan. Ein Patient hat seinen Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle seit Anfang April stieg auf 4.001.

78.560 Menschen haben in den letzten 24 Stunden ihre erste Covid-19-Impfung erhalten und 29.580 ihre zweite Impfung, womit sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 2.648.256 erhöhte.