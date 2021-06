BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Samstag 32 weitere Todesfälle und 3.667 neue Infizierte. Darunter waren 435 Infektionen in Gefängnissen. Es war der dritte Tag in Folge mit über 3.000 Fällen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 214.449 und die der Toten auf 1.609.

19 der Todesfälle waren in Bangkok, jeweils drei in Nakhon Pathom und Samut Prakan, jeweils zwei in Phetchaburi und Khon Kaen und jeweils ein Todesfall in Samut Sakhon, Chonburi und Chachoengsao. Bangkok hatte mit 1.218 die meisten neuen Fälle. Samut Prakan meldete 495 Infizierte, Samut Sakhon 171 und Pathum Thani 167.



Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Samstagmorgen mit 145 neuen Covid-19-Fällen den höchsten Tageswert in diesem Monat. Auf die Stadt Chonburi entfielen 57 Infektionen, auf Sri Racha 49, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 20, auf Bo Thong 6, auf Koh Jan 5, auf Sattahip 4 und auf Pan Thong und Phanat Nikhom jeweils 1. Zwei Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Die Zahl der Infizierten seit Beginn der zweiten Virusfälle Anfang April beträgt 5.931 und die der Toten 35.

Binnen 24 Stunden erhielten 181.588 Personen ihre erste Covid-19-Impfung und 81.827 ihre zweite Impfung. Damit stieg die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 7.483.083.