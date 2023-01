BANGKOK: Am letzten der „sieben gefährlichen Tage“ für Unfälle auf thailändischen Straßen wurden bei 241 Verkehrsunfällen weitere 25 Menschen getötet und 253 verletzt, womit sich die Gesamtzahl der Todesopfer auf 317 erhöhte, sagte der stellvertretende Staatssekretär des Innenministeriums Chotnarin Kerdsom am Donnerstag (5. Januar 2023).

Das Zentrum für Verkehrssicherheit des Ministeriums für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung hat in Zusammenarbeit mit anderen Behörden Daten über die Verkehrsunfälle während der sieben Tage gesammelt, die am 4. Januar 2023 endeten.

Das Zentrum veröffentlichte die folgenden Daten für den 4. Januar 2023:

Hauptunfallursachen

Geschwindigkeitsüberschreitung 34,85 Prozent

Geschnitten werden 24,48 Prozent

An den meisten Unfällen beteiligte Fahrzeugtypen

Motorräder 80,24 Prozent

Straßenart, auf der die meisten Unfälle passierten

Gerade Straßenabschnitte 85,06 Prozent

Ort der meisten Unfälle

Autobahnen 48,96 Prozent

Dorfstraßen 24,48 Prozent

Zeit der meisten Unfälle

16.00 bis 17.00 Uhr 8,71 Prozent

Altersgruppe der meisten Unfallopfer

40 bis 49 Jahre 16.19 Prozent

Laut Khun Chotnarin waren am Mittwoch (4. Januar 2023) landesweit 55.749 Beamte an 1.880 Straßenkontrollstellen im Einsatz und hielten 327.401 Fahrzeuge an. Ihre Kontrollen führten zu rechtlichen Schritten gegen 49.072 Personen.

In der Provinz Songkhla gab es am Mittwoch die meisten Verkehrsunfälle: 13.

In Kanchanaburi gab es die meisten Verletzten: 15.

In Chiang Rai, Roi-Et, Songkhla, Surat Thani und Udon Thani gab es die meisten Todesopfer: jeweils 2.

Die „sieben gefährlichen Tage“ erstreckten sich vom 29. Dezember 2022 bis zum 4. Januar 2023.

Laut Khun Chotnarin ereigneten sich in dieser Woche 2.440 Verkehrsunfälle in Thailand, bei denen 2.437 Menschen verletzt und 317 getötet wurden.

In Surat Thani ereigneten sich in dieser Woche die meisten Verkehrsunfälle, nämlich 79, und in Kanchanaburi gab es mit 81 Personen die meisten Verletzten.

In Chiang Rai gab es die meisten Todesopfer. In der nördlichen Provinz kamen in den sieben Tagen fünfzehn Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Fünf der 77 thailändischen Provinzen – Narathiwat, Bueng Kan, Phang Nga, Satun und Sukhothai – meldeten keine Todesfälle bei Verkehrsunfällen, so Khun Chotnarin.

Im Vergleich zu den letzten drei Jahren sei die Zahl der Verkehrsunfälle, der Verletzten und der Todesopfer in Thailand zurückgegangen, sagte er.

Trunkenheit am Steuer, überhöhte Geschwindigkeit und das Nichtanlegen von Sicherheitsgurten oder Helmen seien laut Khun Chotnarin die Hauptursachen für Verletzungen und Todesfälle.

Siebzig Prozent der Opfer von Motorradunfällen trugen keine Helme, führte er fort.

Das Zentrum für Verkehrssicherheit wies die Provinzbehörden zur Prüfung der Daten über Verkehrsunfälle an. Entwickelt werden sollen neue Strategien zur Verringerung von Verkehrsunfällen, einschließlich einer strengeren Durchsetzung von Gesetzen und verstärkter Bemühungen zur Sensibilisierung für die Verkehrssicherheit.

Auch wenn die Neujahrsfeiertage vorbei sind, werden alle zuständigen Behörden die Öffentlichkeit weiterhin über die Sicherheit im Straßenverkehr aufklären, betonte Khun Chotnarin.

Der Generaldirektor der Bewährungsbehörde, Veerakit Hanparipan, sagte am Donnerstag, dass am Mittwoch 1.646 Personen aufgrund von Verstößen gegen die Straßenverkehrsgesetze und -vorschriften unter gerichtliche Bewährung gestellt wurden.

Dabei handelte es sich um 1.575 Personen, die wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt wurden, 65 wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und sechs wegen fahrlässiger Fahrweise. Die Anklagen wegen Trunkenheit am Steuer machten 95,69 Prozent der Gesamtzahl aus.

Während der „sieben gefährlichen Tage“ meldete die Bewährungsbehörde 8.923 Fälle: 96,1 Prozent (8.567 Fälle) waren wegen Trunkenheit am Steuer, 3,75 Prozent (335 Fälle) wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und 0,24 Prozent (21 Fälle) wegen unvorsichtigen Fahrens, informierte Khun Veerakit.

Die Provinzen mit den meisten Fällen von Trunkenheit am Steuer waren Roi-Et mit 469, Samut Prakan mit 388 und Nonthaburi mit 358.

Khun Veerakit folgend war die Zahl der Fahrer, die wegen Trunkenheit am Steuer während der „sieben gefährlichen Tage“ auf Bewährung gesetzt wurden, in diesem Jahr gestiegen. Letztes Jahr wurden 7.868 Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer in dieser Woche auf Bewährung verurteilt, dieses Jahr waren es 8.567.

Zu den Bewährungsstrafen für betrunkene Fahrer gehören eine Alkoholtherapie und gemeinnützige Arbeit, erklärte Khun Veerakit.