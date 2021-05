Der Tiefseehafen Laem Chabang in der Provinz Chonburi. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Das Office of the Narcotics Control Board (ONCB) hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen, nachdem am 4. Mai 316 Kilo der Droge „Ice" (Crystal Meth) auf einem thailändischen Schiff im Hafen von Sydney entdeckt wurden.

Das Containerschiff war vom thailändischen Hafen Laem Chabang über Singapur nach Australien gefahren. Die Drogen waren in Grills und Warmwasserbereitern inmitten einer großen Ladung anderer Waren und Produkte versteckt. Der Wert der Drogen beläuft sich auf fast 100 Millionen Dollar. Laut dem Generalsekretär des ONCB, Wichai Chaimongkhol, wollen sich Beamte in den nächsten Tagen mit ihren australischen Kollegen in Thailand treffen, um Informationen über den Fall auszutauschen.