BANGKOK: Am Montag (26. April 2921) treten in Bangkok weitere Beschränkungen zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung in Kraft, u.a. müssen Schwimmbäder, Parks, Fitnesscenter, Vergnügungsparks, Schönheitskliniken, Kinos, Rollerblading-/ Skate-Parks usw. schließen.

Veranstaltungen mit mehr als 20 Personen sind verboten. Darüber hinaus gilt die Nasen-Mundschutz-Pflicht in der Öffentlichkeit, Uneinsichtigen droht eine Geldstrafe, Es gilt nach wie vor keine Ausgangssperre.

Insgesamt sind ab Montag in Bangkok 31 zusätzliche Geschäftsbereiche etc. für zwei Wochen geschlossen/ gelten nachfolgende Beschränkungen:

1. Kinos

2. Wasserparks, Vergnügungsparks innerhalb & außerhalb von Einkaufszentren

3. Zoos

4. Bowling- und Videospielhallen

5. Snooker und Billard

7. Spielothek oder Internet-Café

8. Öffentliche Schwimmbäder und Swimmingpools

9. Fitnesseinrichtungen, Fitnesscenter

10. Ausstellungsgelände, Messe- und Kongresszentren

11. Museen

12. Öffentliche Bibliotheken

13. Kindertagesstätten

14. Orte der Altenpflege

15. Boxstadien und -schulen

16. Schulen für Kampfsportarten

17. Tattoo-Studios

18. Tanzschulen

19. Pferdereitanlagen

20. Amulett-Läden

21. Kliniken zur Gewichtskontrolle und Schönheitssalons

22. Gesundheitseinrichtungen, Thai-Massage- und Fußmassagesalons

23. Alle Arten von Wettkampfstätten

24. Unterhaltungslokale

25. Dienstleistungs-, Versammlungs-, Bankett- und andere Veranstaltungsorte

26. Neue Öffnungszeiten für Einkaufszentren: 11:00-9:00 Uhr

27: Schönheitssalons und Friseure dürfen öffnen, aber keine Wartegäste im Salon empfangen

28. Alle Arten von Sportplätzen

29. Öffentliche Parks, Trainingsplätze

30. Neue Öffnungszeiten für Convenience Stores (7-Eleven, FamilyMart etc.): 05:00 bis 22:00 Uhr

31. Verboten sind Versammlungen von mehr als 20 Personen

