CHIANG MAI: Das Zentrum für Rechtsforschung und -entwicklung der juristischen Fakultät der Universität Chiang Mai hat eine Erklärung betreffend der jährlichen Luftverschmutzung veröffentlicht.

In dem Schreiben vergleichen die Juristen die jüngste Smogkrise, unter der Chiang Mai seit dem 11. Februar leidet, mit der Situation in Bangkok und werfen den Behörden Versagen auf der ganzen Linie vor, da sie für das seit bereits über einem Jahrzehnt bestehende Problem keine effiziente Lösung hätten. Mit der Erklärung möchten die Akademiker jedoch auch ihr Mitgefühl gegenüber den Lokalbehörden ausdrücken, da sie wissen würden, dass Entscheidungen einzig und allein die Zentralregierung in Bangkok fällt.



Weiter fordert das Zentrum für Rechtsforschung und -entwicklung die Universität zur Schließung auf, falls keine Besserung der Lage eintritt, um die Gesundheit der Studenten/innen nicht unnötig aufs Spiel zu setzen. Auch sollten N95-Masken an die Bürger verteilt werden, insbesondere an einkommensschwache Menschen, die sich keinen Atemschutz leisten können. Am Ende der Erklärung appelliert das Zentrum an die Behörden, dass sie einen Plan zur Bewältigung der Krise bekanntgeben sollen. Anderenfalls fordern sie den Rücktritt der zuständigen Entscheidungsträger.