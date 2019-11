300 weitere Tankstellen

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 23.11.19

THAILAND: Der Ölkonzern Susco will bis zum Jahr 2022 sein Tankstellennetz um weitere 300 Stationen erweitern. Die neuen Tankstellen sollen vornehmlich an Nebenstraßen und in Provinzen errichtet werden.

Susco rechnet mit Investitionen in Höhe von 1,5 bis 2 Milliarden Baht. Als Partner sind KFC-Imbisse sowie Starbucks und Subway im Gespräch. Die Zahl der Lawson-Minimärkte will Susco von 30 auf 50 erhöhen. Bestehende Tankstellen will das Unternehmen mit 600 Millionen Baht renovieren.