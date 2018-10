PHUKET: Bei einer Razzia in dem besonders bei Touristen beliebten Markt an der Soi Bangla in Patong stellte die Polizei am Samstag 300.000 gefälschte Waren sicher.

Nach Angaben der Beamten haben die kopierten Produkte einen Wert von 42 Millionen Baht. Laut dem Leiter der Immigration, Generalmajor Surachate Hakparn, durchsuchte die Polizei 28 Stände. Ein Ladeninhaber wurde festgenommen. Konfisziert wurden vor allem Bekleidung, Schuhe, Handtaschen, Gürtel und Sonnenbrillen. Die Fälschungen betrafen die Marken Ray-Ban, Oakley, Prada, Louis Vuitton, Gucci, Nike, Adidas, Puma und Fila.