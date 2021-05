30 Todesfälle und 2.256 neue Covid-19-Infizierte

BANGKOK: Thailand bestätigte am Freitag 30 neue Covid-19-Todesfälle und 2.256 weitere Infizierte. Dadurch erhöhte sich die Zahl der Toten auf 548 und die der Infektionen auf 96.050. Von den neuen Fällen entfallen 183 auf Gefängnisinsassen. In der dritten Covid-19-Welle, die Anfang letzten Monats begann, stieg die Gesamtzahl der Fälle auf 67.187.

Von den Todesfällen waren elf in Bangkok, vier in Ratchaburi, je zwei in Pathum Thani und Sa Kaew und je einer in Samut Prakan, Chachoengsao, Chonburi, Sukhothai, Maha Sarakham, Chiang Rai, Suphan Buri, Nonthaburi, Roi-Et, Phatthalung und Surat Thani. Das Alter derjenigen, die dem Virus erlagen, reichte von 15 bis 85 Jahren, und sie alle litten an chronischen Krankheiten. Die Liste der Neuinfektionen führte erneut Bangkok mit 1.087 Fällen an, gefolgt von 157 in Pathum Thani, 131 in Nonthaburi und 121 in Samut Prakan.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Freitagmorgen 64 neue Covid-19-Fälle. Davon entfielen auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 28, auf die Stadt Chonburi 17, auf Sri Racha 6, auf Ban Bueng 3, auf Phan Thong und Sattahip jeweils 2 sowie auf Phanat Nikhom und Nong Yai jeweils 1. Vier Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Seit Beginn der dritten Viruswelle gab es in der Provinz 3.611 Coronavirus-Fälle.

Weitere 21.302 Menschen erhielten in den letzten 24 Stunden ihre erste Covid-19-Impfung, und 63.067 ihre zweite Impfung. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 2.124.732.