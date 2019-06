Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

KANCHANABURI: Bei einem Busunfall im Bezirk Sai Yok wurden am Donnerstag mindestens 30 Schüler und Lehrer teilweise schwer verletzt.

Auf einer abschüssigen Straße verlor der Busfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und stürzte zehn Meter über eine Böschung in die Tiefe. Rettungskräfte brachten die Verletzten in das Bezirkskrankenhaus Sai Yok. Ein schwer verletzter Schüler wurde in das Hospital Paholpol Payuha Sena eingeliefert. In dem Bus saßen Lehrer und Schüler der Klassen 2 bis 5 der Schule Wat Pokasam aus Suphan Buri auf Klassenfahrt.