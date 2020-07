30 Prozent der Tourismusbetriebe stehen vor der Schließung

Masseurinnen in Pattaya warten auf Kunden. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Etwa einem Drittel der Unternehmen in der Tourismusbranche wird die Liquidität ausgehen, um ihre Geschäfte in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 über Wasser zu halten, warnt der Präsident des thailändischen Tourismusrats Chairat Trirattanajarasporn.

Die Auswirkungen von Covid-19 werden im dritten Quartal dieses Jahres am gravierendsten sein, da viele Unternehmen probiert haben, ihre Kosten durch die Entlassung von Mitarbeitern zu senken, doch nach dem Abbau von mehr als einer Million Arbeitsplätzen immer noch keine Touristen ins Land gelassen wurden, erklärt Khun Chairat.

Er schätzt, dass in den nächsten drei Monaten bis zu 30 Prozent der thailändischen Tourismusbetriebe von der endgültigen Schließung bedroht sind. Er fügte hinzu, dass einige Betreiber bereits damit begonnen hätten, ihre Betriebe wie Hotels, Resorts, Restaurants und Souvenirläden an Investoren zu verkaufen, die sie in andere Geschäfte umwandeln wollen.

„Da jedoch auch das Immobiliengeschäft von der Wirtschaftskrise betroffen ist, sind die Hoffnungen der Eigentümer auf einen Verkauf ihrer Immobilien nach wie vor trübe“, So Khun Chairat.

Am zurückliegenden Freitag (10. Juli) präsentierte der Tourismusrat Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha auf einem Treffen fünf Maßnahmen vor, um Tourismusbetriebe zu unterstützen. Darunter die Bereitstellung von Darlehen zu niedrigen Zinssätzen; die Erwägung, den Zeitplan vorzuverlegen, um das Land für ausländische Touristen wieder zu öffnen unter Grundsätzen, die dem „Reise-Blasen“-Programm ähneln; Rabatte auf die Stromkosten, einer der Hauptkostenfaktor für Hotelbetreiber; die Forderung an das Sozialversicherungsamt, die finanzielle Unterstützung für vorübergehend arbeitslose Mitarbeiter von Juni bis Dezember zu verlängern; die Senkung des Arbeitgeberbeitrags für den Sozialversicherungsfonds von 4 Prozent auf 1 Prozent.

Khun Chairat folgend, rechnet der thailändische Tourismusrat damit, dass die Einnahmen von ausländischen Touristen von 2,2 Billionen Baht (2019) auf 600 Milliarden Bah (2020) sinken werden.