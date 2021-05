30 Covid-TodesfÃ¤lle und 2.713 neue Infektionen

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration meldete am Montag 30 weitere Todesfälle und 2.713 neue Covid-19-Infektionen. Darunter waren 206 Fälle in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres erhöhte sich auf 132.213 und die der Toten auf 806.

Bangkok führt die aktuelle Liste mit 951 Fällen an, gefolgt von 669 in Phetchaburi, 180 in Samut Prakan, 106 in Chonburi und 92 in Nonthaburi. Von den 49 Infizierten, die unter Quarantäne stehen, kamen 41 aus Kambodscha, sechs aus Indien und je einer aus Äthiopien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi hat am Montagmorgen einen weiteren Todesfall und 106 neue Covid-19-Infizierte bestätigt. Die hohe Zahl ist auf Cluster in Industriegebieten und Fabriken zurückzuführen. Auf die Stadt Chonburi entfallen 67 Fälle, auf Pan Thong 22, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 6, auf Phanat Nikhom und Ban Bueng jeweils 3 und auf Sattahip 2. Zwei Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Dies ergibt eine Gesamtzahl seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April von 4.269 Infektionen und von 19 Toten. 998 Patienten befinden sich noch in medizinischer Behandlung.

In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 43.233 Personen ihre erste Covid-19-Impfung und 2.340 ihre zweite Impfung, womit die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 2.910.664 anstieg.