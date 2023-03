BANGKOK: Waldbrände im Norden, Nordosten und in der Zentralebene des Landes haben die Behörden rund um die Uhr in höchste Alarmbereitschaft versetzt, nachdem die Zahl der Brandherde weiter gestiegen ist.

Feuerwehrleute sind in Bereitschaft, und die Behörden in den gefährdeten Gebieten richten in den Nationalparks und Wildschutzgebieten Notquartiere ein, wie das Ministerium für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz am Donnerstag (2. März 2023) dringend anordnete.

Die Feuerwehrleute wurden außerdem aufgefordert, ihre Ausrüstung in gutem Zustand zu halten.

Der amtierende Generaldirektor des Ministeriums, Atthapol Charoenchansa, ermächtigte das Regionalbüro für Schutzgebiete, die Zuständigkeit für die Bekämpfung von Waldbränden, die sich über die Grenzen der Provinzen hinweg ausbreiten, zu präzisieren, um Verwirrung und Verschiebungen zu vermeiden.

Die dringenden Anordnungen erfolgten, nachdem die Agentur für die Entwicklung von Geoinformatik und Raumfahrttechnologie (Gistda) am Dienstag 3.768 Brandherde in ganz Thailand entdeckt hatte. Die Brandherde wurden von der „Visible Infrared Imaging Radiometer Suite“ (VIIRS) des Suomi-Satelliten aufgezeichnet, die damit die höchste Zahl seit dem 1. Januar verzeichnete.

Von diesen Bränden befanden sich 1.937 in geschützten Wäldern, 1.043 in nationalen Wäldern und 280 in landwirtschaftlichen Gebieten.

Die meisten Brände wurden in der Provinz Kanchanaburi entdeckt (577), gefolgt von Tak (495), Uttaradit (237), Nan (212) und Phrae (190).

VIIRS entdeckte am Dienstag auch 3.370 Brandherde in Laos, 2.809 in Myanmar, 2.758 in Kambodscha und 732 in Vietnam.

Die Brände führen zu Dunst, der die gefährliche PM2,5-Belastung in den meisten nördlichen Provinzen über den sicheren Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter ansteigen lässt. Auch weiter südlich gelegene Gebiete, darunter Bangkok, litten in dieser Woche unter hohem PM2,5-Dunst.