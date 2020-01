3.500 Elektrotaxis

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 25.01.20

THAILAND: Das an der Börse gelistete Unternehmen Energy Absolute will im zweiten Quartal mit der Auslieferung von Elektrofahrzeugen beginnen.

Es hat mit der Suvarnabhumi Taxi Cooperation eine Vereinbarung über die Lieferung von 3.500 E-Autos getroffen. Energy Absolute investiert in diesem Jahr 7,4 Milliarden Baht in Energiespeicher, die Herstellung von Elektrowagen und Elektrofähren sowie in weitere innovative Projekte.