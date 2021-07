3.117 Arbeiter infiziert – Geflügelfabrik geschlossen

PHETCHABUN: Eine Fabrik zur Verarbeitung von gefrorenem Geflügelfleisch in der nördlichen Provinz Phetchabun wurde geschlossen, nachdem 3.117 der 7.200 Arbeiter als mit Covid-19 infiziert getestet wurden.

Gouverneur Krit Kongmuang ordnete die sofortige Schließung der Anlage von Golden Line Business, einer Tochtergesellschaft der Saha Farms Company, einem der größten thailändischen Exporteure von gefrorenem Geflügel, im Unterbezirk Kanchu an. Das Management des Unternehmens wurde angewiesen, auf dem Gelände der Fabrik ein Feldlazarett für 2.000 Menschen und Raum für Erweiterungen einzurichten. Polizei, Militär und lokale Beamte wurden an allen Zugängen von der Fabrik eingesetzt, um die Arbeiter – 2.580 Thais und 4.620 Migranten - am Verlassen zu hindern.

Die Menschen, die in der Umgebung der Fabrik in den Dörfern Ban Nong Plong, Ban Lam Takhro und Ban Lam Takhro Nua leben, wurden aufgefordert, ihre Gemeinden bis zum 6. August nicht zu verlassen.