Von: Björn Jahner | 21.12.21

BANGKOK: Die Transport Company – der staatliche Busbetreiber von Bangkok in die Provinzen – hat angekündigt, über die Feiertage zum Jahreswechsel 3.000 zusätzliche Busse einzusetzen, um sich auf die traditionelle Reisewelle vorzubereiten, wenn die Bangkoker wie auf Ameisenpfaden in ihre Heimatprovinzen strömen und ihre Familien besuchen.

Zwischen dem 28. und 30. Dezember werden täglich bis zu 60.000 Reisende erwartet, am 2. und 3. Januar weitere 50.000, sagte der Präsident des Unternehmens, Sanyalux Panwattanalikit, am Montag gegenüber der Presse.

„Das Land Transport Department hat dem Einsatz von zusätzlichen Bussen, die nicht im regulären Linienverkehr eingesetzt werden, auf Strecken in die Provinzen vom 29. Dezember bis zum 3. Januar zugestimmt“, sagte er.

„Wir gehen davon aus, dass während des Neujahrsfestes täglich bis zu 4.700 Fahrten mit Bussen zwischen den Provinzen durchgeführt werden. Die Menschen können sich darauf verlassen, dass genügend Transportmittel zur Verfügung stehen werden“, versicherte Khun Sanyalux.

Er fügte hinzu, dass alle Fahrgäste einen Mundschutz tragen und sich per ThaiChana-App ein- und auschecken müssen. Falls das Gesundheitsministerium ATK-Tests für Reisende zur Pflicht macht, die länger als vier Stunden in Bussen unterwegs sind, wird die Transport Co. dieser Auflage nachkommen, so Khun Sanyalux.