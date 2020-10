Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.20

BANGKOK: Etwa 3.000 Polizisten werden für die Demonstration der Free People Group und der United Front for Thammasat and Demonstration am Demokratie-Denkmal am 14. Oktober im Einsatz sein, teilte der stellvertretende Chef der städtischen Polizei, Jirapat Phumchit, am Montag mit.

Die Polizei plane, 20 Kompanien für den Einsatz während der Kundgebung in Bereitschaft zu halten - insgesamt etwa 3.000 Polizisten. Verstärkungen würden bei Bedarf zur Verfügung stehen. Es sei nicht klar, ob die Kundgebung, wie von den Führern angekündigt, sieben Tage und sieben Nächte dauern werde. Generalmajor Jirapat sagte weiter, die Reaktion der Polizei werde flexibel und der Situation angemessen sein. Der Schwerpunkt werde auf der Sicherheit der Demonstranten und den Auswirkungen für die Öffentlichkeit liegen.

Die Polizei wird die Versammlungsleiter nach ihren Plänen fragen und mit ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Verkehr effizient auf alternative Routen gelenkt werden kann und die Menschen während der Demonstration verstopfte Gebiete meiden können. Die Polizei wird rund um das Demonstrationsgelände Kontrollstellen einrichten, um sicherzustellen, dass keine illegalen Gegenstände wie Waffen und Sprengstoff in das Gebiet gebracht werden.