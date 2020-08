Von: Redaktion DER FARANG | 10.08.20

Eine philippinische Lehrerin unterrichtet Englisch an einer thailändischen Schule in Vor-Corona-Zeiten. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Mehr als 3.000 ausländische Lehrer werden nach Thailand einreisen, um Stellen an Privatschulen im ganzen Königreich zu besetzen, und alle müssen bei ihrer Ankunft das obligatorische Covid-19-Quarantäneverfahren durchlaufen.

Laut Attapon Truektrong, Generalsekretär im Büro der Kommission für Privatunterricht (Opec), würden strenge Maßnahmen angewandt, und die Lehrer müssten für alternative staatliche Quarantänedienste (ASQ) bezahlen. Niemand dürfe unterrichten, ohne die Covid-19-Tests bestanden zu haben.

Am Samstagabend kamen 165 philippinische Lehrer mit dem AirAsia-Flug Z2.8287 auf dem Flughafen Suvarnabhumi an und wurden sofort zu ASQ-Einrichtungen in Bangkok und den umliegenden Provinzen gebracht. Viele philippinische Lehrerinnen und Lehrer arbeiteten in Thailand vor dem Ausbruch von Covid-19. Inzwischen sind sie in ihr Land zurückgekehrt und warten darauf, wieder in Thailand zu arbeiten.

Das Außenministerium ist für die Organisation von Charterflügen für diese Lehrer zuständig und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage von Privatschulen nach ausländischen Lehrern. Weitere ausländische Lehrer werden aus den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, Großbritannien und Singapur eintreffen.