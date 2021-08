BANGKOK: Das Gesundheitsministerium gab am Mittwochmorgen bekannt, dass binnen 24 Stunden 297 weitere Covid-19-Todesfälle und 18.417 Neuinfektionen verzeichnet wurden.

Von den 18.417 Neuinfektionen traten 146 unter Häftlingen in Gefängnissen auf. Von 189.268 Patienten befinden sich 27.691 in einem Krankenhaus, 78.247 im Hospitel und 79.222 in Heimisolation. 5.189 Patienten befinden sich in einem ernsten Gesundheitszustand (-40) und 1.096 an Beatmungsgeräten.

Seit dem Asubruch der dritten Corona-Welle in Thailand am 1. April, verzeichnete das Land 1.073.505 Infizierte

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte