MAE HONG SON: Die Sichtweite in der nördlichen Provinz Mae Hong Son hat sich am Sonntag (26. März 2023) von 1,5 Kilometern am Freitag (24. März 2023) auf 2,5 Kilometer verbessert, aber die Luft ist immer noch von Rauchschwaden der Waldbrände erfüllt.

Satellitenfotos zeigten am Sonntagmorgen 297 Brände in der Provinz, mehr als am Freitag (197), aber weniger als am Donnerstag (460), so das lokale Zentrum für Maßnahmen zur Eindämmung von Waldbränden und PM2,5. Das Meteorologische Büro von Mae Hong Son meldete am Morgen eine Sichtweite von 2,5 km, da die Rauchschwaden noch immer über dem Stadtzentrum von Mae Hong Son hingen.

Die Provinzregierung erklärte, sie sei noch dabei, die Bemühungen aller Behörden zur Bekämpfung von Waldbränden und PM2,5-Staub zu bündeln. Seit mehreren Tagen wüten Waldbrände in der Provinz.