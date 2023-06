MAHA SARAKHAM: Beamte der Polizei, des Zolls und der Tierquarantäne beschlagnahmten am Samstag (3. Juni 2023) auf einer Autobahn im Bezirk Borabue in der nordöstlichen Provinz Maha Sarakham rund 29 Tonnen gefrorenes Rindfleisch, das illegal in einem Container aus Indien über Laos eingeführt worden war.

Aufgrund eines Hinweises, dass zwischen dem 2. und 5. Juni 2023 eine große Ladung illegal importierten Fleisches aus Laos geschmuggelt werden sollte, wurden die Autobahnpolizei, Beamte zur Bekämpfung des Menschenhandels, Zoll- und Tierquarantänebeamte aus Mukdahan und Maha Sarakham angewiesen, auf dem Highway 23 nach verdächtigen Container-Lkw Ausschau zu halten.

Ins Raster der Beamten fiel ein Truck aus Mukdahan, der an einem Kontrollpunkt gestoppt wurde. Als die Beamten den Container öffneten, fanden sie das gefrorene Rindfleisch.

Der festgenommene Lkw-Fahrer erklärte gegenüber der Polizei, dass er von seinem Chef in Laem Chabang in der Provinz Chonburi den Auftrag erhalten habe, den Frachtcontainer nach Mukdahan zu bringen und ihn am 30. Mai 2023 in der Nähe eines Grenzkontrollpunktes abzustellen, um dann auf weitere Anweisungen zu warten.

Am Samstag erhielt er in den Morgenstunden die Anweisung, den geparkten Container abzuholen und ihn in die Provinz Nonthaburi zu bringen, so der Fahrer.

Er wurde wegen der Verwendung falscher amtlicher Dokumente und des Schmuggels von illegalem Tierfleisch ins Land angeklagt, was einen Verstoß gegen das Tierseuchen- und das Zollgesetz darstellt.