BANGKOK: Thailand meldete am Mittwoch 29 weitere Todesfälle und 3.394 neue Covid-19-Infektionen, darunter waren 1.498 Fälle in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 116.949, die der Toten auf 678.

Von den Todesfällen waren 14 in Bangkok, fünf in Samut Prakan, zwei in Pathum Thani und je einer in Chachoengsao, Lamphun, Chonburi, Saraburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Nong Khai und Nonthaburi. Die Patienten, die dem Virus erlagen, waren zwischen 42 und 92 Jahre alt und litten alle an chronischen Krankheiten. Bangkok führte erneut die Liste mit 876 neuen Fällen an, gefolgt von 153 in Samut Prakan, 130 in Nonthaburi und 119 Pathum Thani.

Für die Provinz Chonburi bestätigten die Gesundheitsbehörden am Mittwochmorgen einen weiteren Todesfall und 39 neue Covid-19-Fälle. Auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya entfielen 13 neue Infektionen, auf die Stadt Chonburi und Sri Racha jeweils 6, auf Pan Thong 5, auf Ko Chan 3 sowie auf Sattahip und Ban Bueng jeweils 2. Zwei Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Mit den neuen Fällen erhöhte sich die Gesamtzahl der Infektionen seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle auf 3.809, bei 16 Todesfällen.

In den letzten 24 Stunden haben landesweit 64.739 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung erhalten, und 39.911 Personen ihre zweite Impfung. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 2.445.645.