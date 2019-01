PATTAYA: Die Polizei hat am Samstag einen Thai festgenommen, der von ausländischen Touristen Wertgegenstände in Höhe von insgesamt 300.000 Baht gestohlen hat.

Der 29-Jährige beobachtete in Hotels und Condominiums Gäste, die schwimmen gingen und ihren Zimmerschlüssel unbeaufsichtigt am Pool liegenließen. Der Mann nahm den Schlüssel und verschaffte sich so Zugang zum Zimmer. Nach Angaben der Polizei ließ er in einer Woche bei vier Diebstählen ein iPhone 8, einen MacBook-Computer, Uhren, Kreditkarten und Pässe mitgehen. Betroffen waren Ausländer im Laguna Beach 3 Resort, im Rizin Hotel, in der Pension AP und im Jomtien Thip Condo, berichtet „Ruk Siam News“. Über die Auswertung von Überwachungskameras kam die Polizei dem Dieb auf die Spur. Er muss mit einer Haft zwischen einem und fünf Jahren sowie einem Bußgeld von 20.000 bis 100.000 Baht rechnen.