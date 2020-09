PARIS: Im Kampf gegen die mutmaßliche Terror-Finanzierung haben französische Ermittler bei einer groß angelegten Razzia 29 Menschen gestellt und in Gewahrsam genommen. Ein kriminelles Netzwerk soll Hunderttausende Euro zu Gunsten von Mitgliedern des Terrornetzwerkes Al-Kaida in Syrien oder Dschihadisten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) transferiert haben. Das teilte die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Dienstag in Paris mit.

Es habe 55 Durchsuchungen in 26 französischen Départements gegeben. Die Verdächtigen seien zwischen 22 und 66 Jahre alt. Die meisten von ihnen sollen laut Staatsanwaltschaft ihnen nahestehende Empfänger in Syrien finanziert haben.

Vorermittlungen begannen im Januar. Für die Transfers seien sogenannte Kryptowährungen wie Bitcoin eingesetzt worden. Der Bitcoin ist eine digitale Währung. Sie lässt weitgehend anonyme Zahlungen zu und kommt vor allem bei Zahlungen im Internet zum Einsatz.

Frankreich wird seit Jahren von islamistischen Terroranschlägen erschüttert. Dabei starben über 250 Menschen. Erst am vergangenen Freitag hatte ein 25-Jähriger zwei Menschen in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Satiremagazins «Charlie Hebdo» in Paris schwer mit einem Messer verletzt. Auch in diesem Fall ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft.