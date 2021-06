29 Covid-Todesfälle und 3.277 Neuinfektionen

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bestätigte am Samstag 29 weitere Todesfälle und 3.277 neue Covid-19-Fälle. Darunter waren 892 Meldungen aus Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 193.105 und die der Toten auf 1.431.

17 Männer und 12 Frauen im Alter zwischen 30 und 92 starben: in Bangkok (17), Samut Prakan (3), Nonthaburi (3), Pathum Thani (1), Chainat (1), Nakhon Sawan (1), Prachuap Khiri Khan (1), Phuket (1) and Udon Thani (1). Die Liste der Neuinfektionen führt Bangkok mit 858 an, gefolgt von Samut Sakon mit 188, Samut Prakan mit 313, Nonthaburi mit 291 und Pathum Thani mit 81.

Zwei Cluster in einer Eisfabrik und in einem Markt haben die Covid-19-Fälle in der Provinz Chonburi hochgetrieben. Das Gesundheitsamt meldete am Samstagmorgen einen weiteren Todesfall und 76 neue Infektionen. Auf Sri Racha entfielen 48, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya und die Stadt Chonburi jeweils 11, auf Sattahip 3, auf Pan Thong 2 und auf Phanat Nikhom 1. Die Zahl der Infizierten seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April erhöhte sich auf 5.323 und die der Toten auf 31.

219.214 Menschen haben binnen 24 Stunden ihre erste Impfung erhalten und 88.771 ihre zweite. Die Zahl der verabreichten Impfdosen stieg landesweit auf 5.975.070.