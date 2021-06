29 Covid-Todesfälle und 3.175 Neuinfektionen

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Montag weitere 29 Todesfälle und 3.175 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Darunter waren 140 Fälle in Gefängnissen.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 221.306 und die der Toten auf 1.658. Bangkok führt die Liste der neuen Fälle mit 624 an, gefolgt von Samut Prakan (544), Nakhon Pathom (359), Chonburi (187), Samut Songkhram (179), Pathum Thani (165) und Nonthaburi (117).

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Montagmorgen weitere zwei Todesfälle und mit 187 neuen Covid-19-Fällen den höchsten Tageswert seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April. Es wurden zwei neue Cluster in Arbeiterunterkünften von Migranten in Chonburi und Sri Racha gefunden. Der Gouverneur hat die Schließung von zwei Camps in Sri Racha und der Soi Ratprasit im Unterbezirk Ban Khod der Stadt Chonburi angeordnet.

Auf die Stadt Chonburi entfielen 109 neue Infizierte, auf Sri Racha 58, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 8, auf Sattahip 5, auf Ban Bueng 3 und auf Phanat Nikhom 1. Drei der Patienten wohnen außerhalb der Provinz Chonburi. Seit Beginn der dritten Viruswelle gab es in Chonburi 6.293 Infizierte und 37 Tote.

In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 39.947 Personen ihre erste Covid-19-Impfung und 51.932 ihre zweite Impfung, womit die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 7.679.057 stieg.