Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.22

LKA-Ermittler Wallat (Peter Kurth, l) geht dem Kindermörder Hagenow (Tobias Moretti) an den Kragen in dieser Szene des TV-Krimis von 2020, der am Samstag, 28.05.2022 um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Foto: Boris Laewen