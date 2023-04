Foto: The Nation

BANGKOK: Am Dienstag (11. April 2023), dem ersten der „sieben gefährlichen Tage“ des Songkran-Festes, starben 27 Menschen bei Verkehrsunfällen, teilte das Zentrum für Verkehrssicherheit am Mittwoch (12. April 2023) mit.

Insgesamt wurden am Dienstag 278 Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen 287 Menschen verletzt wurden. Die Zahl der Verkehrsunfälle während des Songkran-Festes wird noch bis kommenden Montag (17. April 2023) erfasst.

Die Provinz Phatthalung verzeichnete mit 14 bzw. 18 die meisten Unfälle und Verletzten. In Pathum Thani, Phetchabun und Loei gab es die meisten Todesopfer (jeweils 2).

Hier sehen Sie, was am Dienstag auf Thailands Straßen geschah:

Die häufigsten Unfallursachen

Geschwindigkeitsüberschreitung – 35,25%

Enges Überholen – 24,82%

Fahrzeugtyp bei den meisten Unfällen

Motorräder – 79,37%

Wo sich die meisten Unfälle ereigneten

Gerade Straßen – 87,41%

Ort der meisten Unfälle

Autobahnen – 48,20%

Dorfstraßen – 28,78%

Zeit der meisten Unfälle

19.00 bis 20.00 Uhr – 7.91%

Altersgruppe der meisten Verunglückten

50 bis 59 Jahre – 16.56%

Am Dienstag waren insgesamt 54.487 Beamte an 1.871 Straßenkontrollstellen im ganzen Land im Einsatz. Dabei wurden 306.166 Fahrzeuge angehalten und gegen 48.176 Auto- und Motorradfahrer wurden rechtliche Schritte eingeleitet.

Von denjenigen, gegen die rechtliche Schritte eingeleitet wurden, werden 15.152 wegen Fahrens ohne Führerschein, 14.302 wegen Motorradfahrens ohne Helm, 4.759 wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes und 4.270 wegen Überschreitens der Höchstgeschwindigkeit angeklagt.

„Die Beamten wurden angewiesen, die Gesetze strikt durchzusetzen und das Verhalten der Autofahrer, das zu Verkehrsunfällen führen könnte, zu überwachen“, so das Zentrum für Verkehrssicherheit.

Während der „sieben gefährlichen Tage“ des Songkran-Festes im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1.917 Verkehrsunfälle registriert, bei denen 1.869 Menschen verletzt wurden und 278 ums Leben kamen.

In Chiang Mai gab es mit 63 die meisten Unfälle, in Bangkok mit 13 die meisten Todesopfer. Sechs Provinzen – Nakhon Phanom, Pattani, Yala, Ranong, Samut Sakhon und Sing Buri – verzeichneten in diesem Zeitraum keine Verkehrstoten.