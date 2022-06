Von: Björn Jahner | 21.06.22

BANGKOK: 27 private Busunternehmen, die auf Provinz- und interprovinziellen Strecken verkehren, wollen ab dem 1. Juli 2022 wegen der stark gestiegenen Dieselkosten ihren Betrieb einstellen.

Die staatliche Transport Company Limited jedoch wird ihren Betrieb wie gewohnt aufrechterhalten.

Der thailändische Verband privater Busunternehmer gab am Montag bekannt, dass 27 seiner Mitglieder beschlossen haben, die Häufigkeit ihrer Dienste ab dem 1. Juli um 80 Prozent zu reduzieren, da sie die Kosten für die Bereitstellung eines vollständigen Dienstes nicht mehr tragen können.

Der Vorsitzende des Verbandes Pichet Jiemburaseth sagte, dass die Busunternehmen mit einem Verlust von durchschnittlich 1.600 Baht pro Fahrt arbeiteten. Er betonte, dass die derzeitige Tarifstruktur ein Problem für die Unternehmen sei. Sie sei seit 2019 in Kraft, als der Dieselpreis nur 27,79 Baht pro Liter betrug.

Laut PTT Oil and Retail Plc liegt der aktuelle Dieselpreis in Bangkok bei 34,94 Baht. Die Mitglieder des Verbandes betreiben insgesamt 20.000 Busse. In der Ankündigung wurde nicht angegeben, wie viele Fahrzeuge die 27 Busunternehmen betreiben.

Zu den Busunternehmen, die ab dem 1. Juli 2022 ihre Fahrten reduzieren, gehören solche, die auf Strecken von Bangkok in andere Provinzen, zwischen Provinzen und innerhalb von Provinzen verkehren. Eines dieser Unternehmen ist Nakhonchai Air, das die Busfrequenz auf 29 Strecken reduzieren wird.

Die Transport Co., Ltd. gab am Dienstag bekannt, dass sie keine Pläne habe, den landesweiten und grenzüberschreitenden Fernlinienverkehr zu reduzieren.

Das staatliche Unternehmen prüft unterdessen, wie es privaten Betreibern, die im Rahmen von Konzessionen der Transport Co., Ltd. arbeiten, helfen könnte.