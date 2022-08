Von: Björn Jahner | 21.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Bis zu 27 Personen erlitten Verletzungen, als sie am Samstagabend in der BTS-Station Surasak in Bangkok das Gleichgewicht verloren und eine Rolltreppe hinunterstürzten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr, als die Gruppe, die offenbar auf dem Rückweg von einem Konzert im Bangkok Christian College war, die Rolltreppe hinaufstieg, weil sie starkem Regen entkommen wollte.

Freiwillige Rettungskräfte brachten die Verletzten – zwei Männer und 25 Frauen – sofort in nahegelegene Krankenhäuser.

Foto: The Nation

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt, der ebenfalls zum Unfallort eilte, rief die Menschen zur Vorsicht auf und keine Rolltreppen hinaufzusteigen, insbesondere bei Regen.

„Es ist besser, vom Regen nass zu werden, als sein Leben aufs Spiel zu setzen“, betonte er.

Skytrain-Betreieber BTS gab am Sonntag eine Erklärung ab, in der es hieß, dass die Rolltreppe an der Surasak-Station nicht defekt war und dass das Unternehmen sein Bestes tun werde, um sich um alle Opfer zu kümmern.