Von: Björn Jahner | 15.03.23

PATTAYA: Eine junge thailändische Frau starb, nachdem sie am Mittwoch (15. März 2023) vor dem Morgengrauen aus dem siebten Stock eines Wohnblocks in Pattaya gestürzt war. Ihre schockierte jüngere Schwester war verzweifelt über ihren Tod, wie das thailändische Nachrichtenportal Pattaya Message berichtete.

Um 04.20 Uhr morgens wurde Pol. Oberstleutnant Saijai Khamchula, ein Ermittler der Polizeistation Mueang Pattaya, über eine Frau informiert, die in einer Wohnanlage im Unterbezirk Nong Prue im Bezirk Bang Lamung in den Tod gestürzt war, und eilte mit einem Polizeiteam und den Rettungskräften von Sawang Boriboon Thammasathan dorthin. Vor dem Wohnblock fanden sie die Leiche der 27-jährigen Frau und ihre verstörte jüngere Schwester, 25, die auf die Einsatzkräfte wartete. Die Rettungskräfte bedeckten die Leiche mit einem Stück Stoff und sperrten den Bereich ab.

Sie erzählte der Polizei, dass ihre Schwester in einem Restaurant in Pattaya arbeitete und vor Sonnenaufgang in ihre Wohnung zurückgekehrt war, nachdem sie ein paar Drinks zu sich genommen hatte. Als sie in ihr Zimmer ging, sagte sie ihr, dass ihr schlecht sei und sie friere, und bat sie, ihr heißes Wasser zum Trinken zu bringen, bevor sie ins Bad gehe.

In dem Moment, als sie mit ihrem Freund sprach, rannte ihre Schwester plötzlich nackt hinaus und sprang vor ihren Augen den Balkon hinunter. Sie habe versucht, sie aufzuhalten, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig, fügte sie hinzu.

Pol. Oberstleutnant Saijai rief Gerichtsmediziner herbei, um Beweise zu sammeln und die tatsächliche Todesursache zu ermitteln. Da niemand weiß, warum die junge Frau in den Tod stürzte, müssen die ihr nahestehenden Personen verhört werden, um die Fakten herauszufinden.