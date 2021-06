BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Freitag binnen 24 Stunden 27 weitere Todesfälle und 2.290 neue Infektionen. Darunter waren 294 Fälle in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres erhöhte sich auf 189.828 und die der Toten auf 1.402. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April hat Thailand 160.965 Infizierte und 1.308 Tote.

17 Todesfälle waren in Bangkok, je zwei in Pathum Thani und Samut Sakhon und je einer in Samut Prakan, Kanchanaburi, Kamphaeng Phet, Chai Nat, Ratchaburi und Saraburi.



Das CCSA bestätigte in Bangkok 78 Cluster, darunter drei neue - 59 Fälle im Worasit-Lager von Bauarbeitern im Bezirk Laksi, 20 Fälle (13 Verkäufer und sieben Angehörige) auf dem Markt Soi Lalai Sap im Bezirk Bang Rak und 37 Fälle in der GPG Bekleidungsfabrik im Bezirk Phasicharoen.



Andere Provinzen mit vielen neuen Fällen waren 173 in Samut Prakan (einschließlich einer neuen Häufung von 67 Fällen in einer Wollhemd-Exportfirma im Bezirk Bang Sao Thong), 102 Fälle in Nonthaburi (einschließlich 12 auf dem Markt Bang Yai), 98 in Samut Sakhon, 83 in Nakhon Pathom (einschließlich 63 in einer Hühnerfabrik im Bezirk Sam Phran), 70 in Songkhla (darunter 19 in einer Gummihandschuhfabrik im Bezirk Sadao), 56 in Phetchaburi (darunter 24 in einer Möbelfabrik im Bezirk Khao Yoi), 50 in Pathum Thani, 47 in Chonburi und 37 Fälle in der Provinz Chanthaburi (darunter 13 Fälle auf dem thailändisch-kambodschanischen Markt und in den umliegenden Gemeinden im Bezirk Pong Nam Ron).



Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Freitagmorgen 47 neue Covid-19-Fälle. Auf die Stadt Chonburi entfielen 18, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 12, auf Sri Racha 9, auf Pan Thong 4 sowie auf Ban Bueng und Nong Yai jeweils 1. Zwei Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April hatte die Provinz Chonburi 5.247 Infizierte und 30 Todesfälle.