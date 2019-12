Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.19

Vier Kilometer langer Ölteppich treibt auf die Küste zu

THAILAND: Mit mehreren Schiffen geht die Marine gegen einen vier Kilometer langen Ölteppich vor, der im Golf von Thailand auf die Küste zutreibt.

Mit Abschäumern, Ölsperren und Dispergiermitteln soll das Öl gestoppt werden. Nach einem Bericht von „Thai PBS“ sind rund 20.000 Liter Bunkeröl aus dem gesunkenen Öltanker „Goldene Brücke 2“ ausgelaufen. Das Schiff hatte 104.000 Liter Öl gebunkert, als es am 3. Dezember auf hoher See kenterte und unterging. Der Ölteppich treibt etwa 15 Kilometer vor der Insel Si Chang der Provinz Chonburi in westlicher Richtung. Die Bewegung des Slicks wird mithilfe von Sentinel 2A-Satelliten genau beobachtet und über das Küstenradarsystem analysiert. Das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt sorgt sich, dass das Öl Meereslebewesen und Korallen rund um die Insel Si Chang und Mangrovenwälder entlang der Küsten von Phetchaburi und Bangkok bedrohen könnte.